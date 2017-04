TrÃªs semanas apÃ³s sua morte, fÃ£s se despedem de Chuck Berry em funeral

Três semanas após a morte de Chuck Berry, os fãs se despediram da lenda do rock em um funeral aberto. O evento de despedida do músico aconteceu neste domingo (9), em St. Louis, nos Estados Unidos. Chuck Berry morreu no dia 18 de março, aos 90 anos, dentro de sua casa no Missouri, nos Estados Unidos.

Segundo a revista People, o funeral aconteceu no The Pageant, casa noturna em St. Louis onde o cantor se apresentava. Os fãs, que aguardaram em uma enorme fila, passaram pelo caixão, que tinha uma guitarra elétrica vermelha Gibson fixada na tampa.

Uma cerimônia privada para a família e amigos do músico se iniciou às 13h, sendo aberta para o público cerca de duas horas depois.

Durante o funeral, segundo a People, alguns músicos tocavam faixas de sucesso de Berry, como “Sweet Little Sixteen”.

No Instagram, a fotógrafa Amethyst Roberson publicou uma foto dos fãs em fila na porta do The Pageant aguardando para se despedir do músico.

