Três semanas depois de voltar da Inglaterra, Temer pede para dar palestras na Espanha

A defesa do ex-presidente Michel Temer pediu nesta quinta-feira (08) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, autorização para deixar o País entre 25 de novembro de 1º de dezembro para dar palestras na Espanha.

O pedido para a nova viagem acontece três semanas depois de Temer voltar de uma viagem à Inglaterra, onde deu palestras na Oxford Union, uma sociedade de debates ligada a alunos da universidade inglesa. No pedido entregue na quinta-feira (07) ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato no Rio, Temer diz que foi convidado a falar em dois locais.

O primeiro é a Universidade de Salamanca, que receberá uma conferência será sobre “a evolução constitucional do Brasil no contexto das mudanças político-institucionais das últimas décadas”. Segundo a defesa, o convite a Temer foi feito porque o reitor da universidade é “conhecedor de sua importante trajetória política no Brasil, e considerando sua longa carreira acadêmica na área do Direito Constitucional”.

A outra palestra seria no Conselho Empresarial Aliança pela Ibero-América, associação de 140 presidentes de empresas ibero-americanas. A palestra seria sobre perspectivas das reformas econômicas no Brasil. De acordo com a defesa de Temer, a autora do convite escreveu que “seria uma honra se [Temer] aceitasse nosso convite e pudéssemos ouvir em primeira mão sua análise e visão sobre seu País, que para nossos sócios representa um mercado de máximo interesse”. Na quinta-feira, o juiz Marcelo Bretas encaminhou o pedido para o Ministério Público Federal dar um parecer antes de decidir sobre o pedido de Temer.

Em nota, o advogado Eduardo Carnelós, que defende Temer, disse que o ex-presidente “recebeu convite da Universidade de Salamanca, a mais antiga da Espanha e a quarta mais antiga da Europa, e também de importante entidade empresarial ibero-americana. A exemplo do que aconteceu com a viagem à Inglaterra, novamente o pedido de autorização foi apresentado para que ele se ausente por curtíssimo período de tempo, indispensável apenas para a realização das viagens de ida e volta e o atendimento aos compromissos para os quais foi convidado”.

A nota diz ainda que Temer “cumprirá rigorosamente o que for determinado, como cumpriu anteriormente o que determinou o TRF-2 [Tribunal Regional Federal da 2ª Região]. Porque nenhum prejuízo pode resultar à ordem pública, como não resultou da viagem antes realizada, Michel Temer espera que seu pedido seja acolhido”.