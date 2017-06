Três traficantes são executados na China às vésperas do Dia Internacional Contra as Drogas

Três pessoas que eram acusadas de tráfego de drogas foram executadas no sul da China, às vésperas da comemoração do Dia Internacional Contra as Drogas – celebrado no dia 26 de junho -, informou nesse domingo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

Os três condenados tinham sido detidos separadamente pela polícia durante 2013 e 2014 e foram executados no dia 22 de junho, segundo informou o tribunal intermediário de Huizhou da província de Guangdong. As três sentenças tinham sido aprovadas pelo Tribunal Popular Supremo da China.

Na informação da Xinhua não se menciona a nacionalidade nem a identidade dos executados. Um deles, detido em 2013, era um homem em cujo carro a polícia encontrou mais de 10 quilos de metanfetamina que ia levar para Guangzhou, a capital provincial.

Outro alugou um apartamento para armazenar drogas no condado de Huidong, onde a polícia apreendeu mais de 23 quilos de metanfetamina em pedra. O terceiro foi capturado em 2014 em uma estrada para Guangzhou e tentou subornar o oficial de polícia. Um total de 7,4 quilos de metanfetamina foi encontrado no hotel em que ele se hospedava.

O narcotráfico em grande escala é um delito que pode ser castigado com pena de morte na China, e vários cidadãos estrangeiros foram executados pela Justiça deste país após serem detidos em posse de entorpecentes.

Dia antidrogas

O Dia Internacional Contra as Drogas foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1987, implementando recomendação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

A data foi instituída como forma de consolidar a ação e a cooperação por uma sociedade livre do uso indevido de drogas. Cada um dos países membros se comprometeu a centrar atenções no fenômeno das drogas com o objetivo de coordenar as estratégias para sua prevenção e controle. A comemoração deste dia é uma oportunidade para unir esforços com os governos, organizações não-governamentais e o setor privado para um maior conhecimento sobre o tema e fiscalização das drogas.

A China é o país que mais determina penas a morte por ano, segundo Anistia Internacional, embora o número exato de executados seja desconhecido, pois é considerado segredo de Estado por Pequim.

Consumo de drogas no mundo

Conforme o relatório da ONU divulgado há poucos dias, 5% da população mundial consumiu algum tipo de droga em 2015, o que se traduz em aproximadamente 250 milhões de pessoas, e pelo menos 190 mil morreram neste mesmo ano por causas diretas relacionadas com entorpecentes.

O Relatório Mundial sobre Drogas mostra especial preocupação pela situação de 29,5 milhões de pessoas que sofrem com transtornos graves pelo consumo de drogas, incluída a toxicodependência, e que são os mais vulneráveis.

Só uma de cada seis pessoas que requer tratamento por estes transtornos recebe assistência, a maioria nos países desenvolvidos, aponta o reporte elaborado pelo UNODC (Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Delito).

O número de consumidores de drogas se mantém estável há cinco anos, mas os responsáveis pelo relatório advertem que o mercado das drogas está se diversificando com o surgimento de novas substâncias mais potentes e perigosas.

“Aumentou a situação de risco para a saúde pela diversificação e a potência de novas substâncias”, explicou em uma coletiva de imprensa Angela Me, coordenadora do relatório.

A especialista usou como exemplo o fentanil, um analgésico em pó que é até 50 vezes mais potentes que a heroína e que causou numerosas overdoses nos EUA nos últimos anos.

A maconha é a droga mais consumida, com 183 milhões de usuários em 2015, mas os opioides, entre eles a heroína, seguem sendo as substâncias mais nocivas e as que causam mais mortes.

“O consumo de opioides está associado ao risco de overdose fatais e não fatais, ao risco de contrair doenças infecciosas (como HIV e hepatite C) devido à prática perigosa de consumo de drogas por injeção”, aponta o relatório.

O diretor da UNODC, Yuri Fedotov, aponta no relatório que “a nível mundial foram registradas pelo menos 190 mil mortes prematuras – na maioria dos casos, evitáveis – provocadas pelas drogas, na maioria atribuídas ao consumo de opioides.”

As estimativas do relatório sobre mortes são muito conservadoras, como reconheceu a própria ONU, se levar em conta que só nos EUA houve 52,4 mil mortes por overdose em 2015.

Cerca de 35 milhões de pessoas consomem opiáceos (substâncias que procedem da papoula, como heroína e morfina) ou opioides (substâncias químicas de efeito análogo, como metadona).

Este grupo de drogas, segundo o relatório, “representaram 70% dos impactos negativos para a saúde associada com transtornos por consumo de drogas no mundo todo.”

Em uma situação especialmente arriscada estão as 12 milhões de pessoas que se injetam opioides como a heroína.

Comentários