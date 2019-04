Treta no mundo das Spice Girls! Geri Halliwell nega ter tido relações sexuais com Mel B

Na semana passada, Mel B, integrante do grupo Spice Girls, revelou no programa Life Stories ter tido relações sexuais com Geri Halliwell. A Ginger Spice finalmente quebrou o silêncio, negando tudo o que a Scary Spice disse ao jornalista Piers Morgan.

Segundo comunicado divulgado pelo jornal The Mirror, Geri disse que “simplesmente não é verdade e tem sido muito doloroso para sua família”.

Quando fez a revelação, Mel B previu que algo assim aconteceria, se referindo inclusive ao novo estilo de vida da outra Spice Girl com o marido, o automobilista Christian Horner: “ela vai me odiar, porque ela é toda elegante em sua casa de campo com o marido, mas é um fato. Aconteceu, simplesmente, e nós rimos disso. Foi só uma coisa divertida”, relatou ao Life Stories.

Além disso, uma fonte afirmou ao Daily Mail que “desde que casou com o Christian, Geri trabalhou muito para se livrar de sua antiga imagem, sensual, e se reinventar como uma esposa perfeita.”

Ainda assim, a Ginger Spice fez questão de que estivesse anunciado em seu comunicado o apoio às colegas. “Geri mal pode esperar para ver as garotas e todos seus fãs na turnê, tendo um momento incrível com todo mundo e fazendo novas memórias”. Ela declarou, ainda, seu amor por todas as Spice Girls e agradeceu por todo o “suporte e fidelidade por tantos anos.”

Vale lembrar que as Spice Girls farão uma turnê em junho deste ano!

Deixe seu comentário: