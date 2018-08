Trezentos mil reais foram encontrados dentro de um carro em uma estrada federal gaúcha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de -feira (23), 300 mil reais em espécie, sem origem comprobatória, na BR-158, em Pejuçara, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Por volta das 4h, próximo ao trevo de acesso ao município, os agentes abordaram um Golf emplacado em Foz do Iguaçu (PR). Durante revista realizada no interior do veículo, o dinheiro foi encontrado envolto em sacos plásticos pretos.

O motorista, de 25 anos, residente em Foz do Iguaçu, tinha como destino a cidade de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Como ele não comprovou a origem da quantia, foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil em Cruz Alta. O homem foi ouvido e liberado, mas o valor ficou retido. A Polícia Civil está investigando o caso.

Bebidas

A PRF prendeu um homem que estava transportando quase 500 litros de bebidas trazidas irregularmente do Uruguai. A ação aconteceu no final da noite de -feira na BR-116, em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante uma operação de combate à criminalidade na estrada, os policiais rodoviários federais abordaram um Renault Clio que seguia no sentido interior-Capital. Ao verificarem o interior do veículo, os agentes encontraram grande quantidade de bebidas como vinho, vodca e uísque.

Os bancos do carro haviam sido retirados para a acomodação da carga. O motorista, que já havia sido flagrado outras cinco vezes pela PRF praticando esse mesmo delito, foi preso.

