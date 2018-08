A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou, por unanimidade, que colégios particulares de Santa Catarina reconheçam e adotem o nome social no ambiente escolar para os alunos cuja identificação civil não reflita a identidade de gênero. A ação foi proposta pelo sindicato das escolas particulares do estado contra a União.

Deixe seu comentário: