TRF-4 julga hoje pedido de Lula para incluir mensagens investigadas na Operação Spoofing

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), irá julgar nesta quinta-feira (19), por decisão do desembargador federal Leandro Paulsen, o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que as mensagens obtidas na Operação Spoofing, da Polícia Federal, sejam incluídas no processo do sítio de Atibaia.

O pedido foi negado no início de setembro pelo relator da Lava Jato na Corte, desembargador federal João Pedro Gebran Neto. A defesa do ex-presidente alega que as mensagens divulgadas por veículos de imprensa, e obtidos pela Operação, mostram “a ingerência do então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, sobre os procuradores da Força-Tarefa da Lava-Jato, situação incompatível com o sistema acusatório”, e que “as condutas do órgão acusatório possuíam uma finalidade política”, entre outros.