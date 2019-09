TRF-4 nega pedido de defesa de Lula para afastar procurador de processo do sítio de Atibaia

O pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para afastar o procurador Maurício Gotardo Gerum do processo do sítio de Atibaia, na Operação Lava Jato, foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), pela segunda vez, nesta quinta-feira (19).

No dia 15 de agosto, os desembargadores federais que compõem a 4ª Seção da Corte já haviam decidido por rejeitar a solicitação, mantendo o procurador Gerum. Após a recusa, a defesa de Lula entrou com recurso de embargos de declaração, onde questionava a decisão. As alegações desse embargo também foram negadas.

A defesa do ex-presidente reafirma, no pedido, que o procurador Gerum deve ser afastado por possuir parentesco com o procurador da República Diogo Castor de Mattos, que atua em primeira instância e subscreve a denúncia contra Lula, e também com o advogado Rodrigo Castor de Mattos.