TRF-4 nega recurso de defesa de ex-ministro por condenação na Lava Jato

O recurso da defesa do ex-ministro José Dirceu, que pedia o não pagamento da pena de multa, das custas e da reparação do dano por crimes pelos quais foi condenado na Operação Lava Jato, foi negado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) foi quem decidiu anular a decisão nesta quarta-feira (25), porém cabe recurso.

Dirceu foi sentenciado, em segunda instância, a oito anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na decisão, o tribunal também determinou o pagamento de 119 dias-multa, o que totaliza R$ 2.144.227,73.

Ele está preso no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, no Paraná, desde maio, após ter recursos negados no TRF-4.

