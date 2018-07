A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) absolveu nesta quarta-feira (18) o ex-deputado federal André Vargas e o irmão dele Leon Denis Vargas Hilário do crime de lavagem de dinheiro em relação à aquisição de um imóvel no bairro Alphaville Jacarandá, em Londrina (PR), no ano de 2011.

