A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que termina na sexta-feira, 31, o prazo para recadastramento de usuários idosos com aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio, para a manutenção do direito de isenção da tarifa de transporte coletivo do município de Porto Alegre.

