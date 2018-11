Um juiz chileno condenou nesta sexta-feira o ex-comandante do Exército por cumplicidade nas mortes de 15 pessoas no início do regime militar de Augusto Pinochet. Juan Emilio Cheyre, de 70 anos, foi condenado a cumprir três anos e um dia em prisão domiciliar após uma inquérito de um magistrado investigativo.

