Um projeto do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo está ajudando crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades para encontrar famílias interessadas em sua adoção. A iniciativa consiste na divulgação da imagem e do perfil dos menores cadastrados nas varas da Infância e Juventude do Estado e que ainda não receberam qualquer manifestação com esse objetivo.

