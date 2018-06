Um refugiado sírio de origem palestina de 19 anos foi considerado culpado nesta segunda-feira (25) por um tribunal de Berlim por lesão corporal grave e por ofender dois homens que caminhavam pela capital alemã usando quipás – chapéu característico do judaísmo. O ataque ocorreu no dia 17 de abril, em plena luz do dia.

Deixe seu comentário: