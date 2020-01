Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do RS vai inaugurar novos foros em Espumoso e Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Prédio do novo Foro de Espumoso tem área de mais de 1.400 metros quadrados. Foto: Divulgação Foro de Espumoso Prédio do novo Foro de Espumoso tem área de mais de 1.400 metros quadrados. (Foto: Divulgação Foro de Espumoso) Foto: Divulgação Foro de Espumoso

O TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) inaugura na próxima segunda-feira (20) o novo Foro da Comarca de Espumoso, que atende também os municípios de Alto Alegre e Campos Borges, na região do Alto Jacuí. O presidente do TJRS, Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, estará presente ao ato de inauguração. No próximo dia 28, o Magistrado descerrará a placa inaugural do Foro de Eldorado do Sul. Nos dias 11 e 12 de dezembro passado, o desembargador inaugurou os foros de Tapejara e de Faxinal do Soturno.

O novo prédio do Foro de Espumoso tem área de 1.416,95m², distribuída em três pavimentos. A capacidade inicial é para instalação de duas varas e conta com salão do Júri, sala de videoconferência, sala de depoimento especial, área de convivência, copas nos cartórios e sanitários públicos e privativos. Atualmente, a comarca conta com apenas uma vara, jurisdicionada pelo juiz de Direito Daniel da Silva Luz.

A edificação é acessível, com elevador e sanitário PCD. O mobiliário instalado no prédio é novo. A climatização é por ar condicionado central.

Situado na rua Independência, o prédio foi contemplado com ações sustentáveis, como cobertura vegetal (telhado verde), reaproveitamento de água e iluminação natural. Possui também itens de segurança, como estacionamento privativo para a Susepe e cela. A edificação atende às normas de PPCI e possui alvará de PPCI válido.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário