Uma operação das polícias Civil e Militar interrompeu um “tribunal do crime” e prendeu 18 pessoas suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), em Limeira, no interior de São Paulo. Os policiais invadiram o local quando dois homens e duas mulheres eram “julgados” por infidelidade conjugal — comportamento que a facção não aceita.

