Tribunal nega transferência de Cabral para o Rio

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou, por unanimidade, o pedido de transferência do ex-governador do Rio Sérgio Cabral para o presídio de Benfica, no Rio. Cabral está preso no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), por determinação do juiz Sérgio Moro, após denúncias de que ele tinha privilégios nos presídios do Rio.

