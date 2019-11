Com a chegada do verão, quando os termômetros chegam aos 40º Celsius (°C) no Rio de Janeiro, atendendo a uma reivindicação antiga dos advogados, o Tribunal de Justiça do Estado mais uma vez vai dispensar o uso de terno e gravata na estação mais quente do ano. Os advogados devem usar o traje social, com uso de camisa devidamente fechada.