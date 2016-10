Tribunal Superior Eleitoral registra prisão de dois candidatos e substituição de nove urnas

Antes mesmo da abertura dos locais de votação, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já registrava ocorrências em diferentes localidades do País relacionadas às eleições 2016. No primeiro boletim divulgado pela Corte, até as 7h30min deste domingo (02) três ocorrências envolviam candidatos, duas delas resultaram em prisão.

Um candidato em Passo de Torre, Santa Catarina, e um candidato no município de Tupã, São Paulo, foram presos por divulgação de propaganda. A Bahia também registrou uma ocorrência de boca de urna por candidato, mas o caso não resultou em prisão.

O TSE também informou sobre ocorrências entre os eleitores: no Rio de Janeiro, quatro pessoas foram presas por divulgação de propaganda; outras cinco foram presas em Santa Catarina e duas em São Paulo por motivos não especificados. Até às 7h30min deste domingo, o TSE registrou 19 ocorrências envolvendo eleitores: 11 com prisão e oito sem.

No primeiro boletim divulgado, a Corte informou que nove urnas foram substituídas até agora. Quatro delas foram trocadas no Acre. Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram uma urna substituída em cada até o momento. (ABr)

Comentários