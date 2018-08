Uma reforma tributária feita por especialistas no assunto, e justa. Esse é o foco da força-tarefa que une entidades classistas. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), a Fenafisco (Estaduais e Distrital) e um grupo de mais de 40 especialistas preparam proposta de Reforma Tributária Solidária. “Temos promovido debates na esfera política, pública, empresarial e com a sociedade conscientizando sobre a necessidade de quebrar a desigualdade em nosso País para permitir o crescimento econômico e social”, explica o presidente da Anfip, Floriano Sá Neto. A proposta será apresentada na segunda-feira a diferentes segmentos e aos partidos.

Pluralidade

Segundo o grupo, a “ideia é fomentar o debate amplo pela construção de um sistema tributário que promova o desenvolvimento com justiça tributária e igualdade social”.

Fôlego nas contas

“A aprovação de proposta como a Reforma Tributária Solidária pode significar o último suspiro do Estado brasileiro e do pacto federativo posto na Constituição”, diz Floriano.

Na pauta

No Congresso, avança o projeto relatado pelo deputado Hauly (PSDB-PR) que propõe, em suma, taxação de renda em lugar do consumo – que hoje prejudica os pobres.

Presentão…

Um curioso caso envolvendo um deputado federal do Ceará e o Governo do Estado conota o compadrio político-eleitoral que ainda reina nos rincões do século 21. O federal Vicente Arruda (PR-CE), o mais idoso da Casa, ganhou um presentão do Governo aliado: às vésperas da campanha, o Estado desapropriou um terreno de Arruda em Caucaia (CE) vai pagar R$ 13 milhões à vista.

…de aliado

A prefeitura e o Estado pretendem construir um parque de exposições no local – nada no papel ainda. Mas Arruda entrou em desespero. O dinheiro foi bloqueado pela Justiça, devido a débitos milionários que o deputado tem na praça. A decisão foi do juiz Willer Sóstenes. O caso está no Tribunal de Justiça. Por dois dias, tentamos contato por telefone com o deputado, sem sucesso.

Chapas & chapas

Nesse ínterim da negociação imobiliária deputado-Governador, Arruda deixou o PDT e se filiou ao PR, partido aliado do governador Camilo Santana, que inflou o PDT com neoaliados, de olho na sua reeleição. Agora conta também com o PR de Arruda, claro – que também disputará a reeleição para a Câmara Federal.

Osmar & Álvaro

O ex-senador Osmar Dias (PDT) vai anunciar na convenção de hoje a desistência de disputar o Governo do Paraná, garantem fontes do partido. Ele vai apoiar o irmão, o senador Álvaro Dias (Podemos), na campanha para presidente da República. Mas Osmar vai disputar a eleição. Ainda decidirá se disputa uma vaga para deputado federal ou para o Senado.

No ar

Jair Bolsonaro (PSL) diz que pode viajar pelo País com verba indenizatória porque representa a Câmara. Mas não responde sobre quem pagou seus voos pré-campanha.

O substituto

A candidatura de Aécio Neves a deputado federal – a Coluna cantou a bola – lançou à vitrine o jovem deputado federal o jovem Renzo Braz, 38, presidente do PP de Minas, candidato ao Senado na chapa de Rodrigo Pacheco (DEM) ao Governo.

Dilma bem perto

Caso Dilma Rousseff (PT) seja impugnada como pretende a oposição em ações que serão protocoladas no TRE, o jovem parlamentar fica mais perto da vaga, amparado pela coalizão. Hoje, Dilma – que sofreu impeachment, mas manteve direitos políticos em acordão no Senado – está praticamente eleita para a Casa Alta.

Distratos

A manobra do PSB em apoio ao PT limou, por ora, as candidaturas de Marília Arraes (PE) e Marcio de Lacerda (MG) ao Governo. Lacerda terá a resposta se disputa ou não hoje na convenção em BH. Solidário a Ciro Gomes (PDT), que sonhava ter PSB na chapa, o PDT paulista quer retirar apoio à tentativa de reeleição de Márcio França (PSB) ao governo de SP. E pode resultar em mais distratos nos Estados.

Jethro x Johnny

Mais uma da série Brasileiros.. O advogado Jethro Ferreira da Silva protocolou Notícia Crime na polícia de Pernambuco contra o cantor John Donovan Maia – o Johnny Hooker. O reclamante se diz cristão e se sentiu ofendido quando, num show no Festival de Inverno de Garanhuns, o cantor gritou “Jesus é transexual sim, Jesus é bicha sim, porra!” e “Ih, ih, ih,.. Jesus é travesti!”.

Da gôndola

Nem tudo é crise no Rio de Janeiro. O Estado representa significativos 11% (R$ 38,8 bilhões) no faturamento anual do setor supermercadista do País. Ano passado, o setor faturou R$ 353,2 bilhões, crescimento nominal de 4,3% na comparação com 2016, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados.

Da gôndola 2

Segundo a Associação de Supermercados do Estado do Rio, foram gerados 182.919 empregos diretos no Estado. Gente ouvida no setor garante que não há queda em 2018.

