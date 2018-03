Tributo Elis Regina volta ao palco do Bar Ocidente, em Porto Alegre

Após uma turnê que passou por oito cidades no interior do Rio Grande do Sul, o espetáculo Tributo Elis Regina está de volta a Porto Alegre com data e local já confirmados: dia 12 de abril, às 23h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960).

Camila Lopez e O Arrastão retornam à casa onde, há um ano, se apresentaram pela primeira vez e aproveitam a ocasião para comemorar também um ano de projeto junto com o aniversário da grande homenageada da noite, a cantora Elis Regina, que completaria 73 anos no dia 17 de março deste ano.

Além da homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, o show promove momentos de fortes emoções apresentando uma verdadeira viagem no tempo através dos grandes sucessos da artista. No repertório, clássicos como “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Upa, Neguinho!”, entre outros, remontam a trajetória musical da cantora.

“Cantar Elis é uma forma de resgatar um sentimento pelo Brasil. Também sinto uma profunda saudade de algo que eu não vivi, mas que ela trazia nas músicas. Não consigo me imaginar cantando outra coisa senão o Brasil. O Brasil que precisa ser olhado com amor”, ressaltou a cantora porto-alegrense Camila Lopez.

Camila conta ainda que o trabalho em estúdio feito com os músicos foi de extrema importância para o resultado do projeto. O Arrastão optou por usar os arranjos originais das canções, o que, segundo ela, faz com que o público sinta ainda mais esta aproximação e tenha a impressão de estar voltando no tempo.

“Temos um repertório de 22 músicas e optamos por seguir uma ordem cronológica e usar os arranjos originais. Se fôssemos mexer nos arranjos, a ideia é que ficasse melhor que o original e isso eu acho impossível”, explicou. Além do trabalho feito em estúdio, vale destacar a grande pesquisa realizada em cima da obra da artista.

Camila conta ainda que todos os músicos entraram nessa imersão, leram livros e se aprofundaram completamente no universo de Elis ouvindo os discos e gravações da época. Para o show no Bar Ocidente, a banda recria a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 1970 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreaux, na Suíça em 1979. Camila Lopez e O Arrastão é formada pela cantora e pelos músicos Alexandre Alles (teclado), Rafael Branco Muller (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão).

Os ingressos antecipados estão à venda no Frenzy Saloon (avenida Osvaldo Aranha, 878) e na Loja Sírius (rua da República, 304) no valor de R$ 30,00. Também estarão à venda na hora, na bilheteria do Bar Ocidente, por R$ 40,00 (sujeito a disponibilidade).

Mais informações podem ser obtidas na página https://www.facebook.com/camilalopezeoarrastao/ ou pelo email: patuaconteudocriativo@gmail.com.

SERVIÇO:

O quê: Tributo Elis Regina – Com Camila Lopez e O Arrastão

Quando: 12 de abril, às 23h

Onde: Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960)

Ingressos: R$ 30,00 – antecipados à venda no Frenzy Saloon (Osvaldo Aranha, 878) e na Loja Sirius (rua da República, 304); R$ 40 na hora do show

