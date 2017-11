Tricampeão da Libertadores da América, Grêmio é recebido por milhares de torcedores e desfila pelas ruas de Porto Alegre

Milhares de torcedores receberam a delegação do Grêmio, na manhã desta quinta-feira (30), no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Bastante animados, cerca de 5 mil gremistas, segundo estimativa da Brigada Militar, se concentraram no portão 8 do terminal, na avenida Sertório, na Zona Norte, desde a madrugada.

O time desembarcou na Capital por volta das 8h30min. Após pisarem em solo gaúcho, os tricampeões da Copa Libertadores da América iniciaram um desfile pelas ruas da Zona Norte e Centro de Porto Alegre. Depois, os tricolores seguem para a Arena, onde as comemorações com os torcedores prosseguirão com portões abertos.

O Grêmio conquistou o título após vencer o Lanús por 2 a 1 na noite de quarta-feira, na Argentina. Na primeira partida da final, realizada na Arena, o Tricolor venceu os argentinos por 1 a 0.

(Foto: Rádio Grenal) (Foto: Rádio Grenal) Delegação gremista na avenida Farrapos. (Foto: Divulgação) (Foto: Rádio Grenal) (Foto: Rádio Grenal) (Foto: Rádio Grenal)

