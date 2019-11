Futebol Tricolor gaúcho enfrenta o vice-líder do Brasileirão, em São Paulo; acompanhe

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Grêmio enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Grêmio enfrenta o Palmeiras na tarde deste domingo (24), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O técnico Renato Portaluppi conta com praticamente seu time ideal para enfrentar o Palmeiras. O time gaúcho chega ao estádio Palmeiras com o retorno de Walter Kannemann e Matheus Henrique. Eles estavam com as seleções de Argentina e a olímpica brasileira, respectivamente. As exceções são Leonardo Gomes, Luan e Jean Pyerre, que já estão fora há algumas semanas por causa de lesões.

Já o Palmeiras joga em casa como vice-líder do Campeonato Brasileiro. O time paulista é obrigado a vencer o Grêmio para evitar o título do Flamengo, automaticamente. Empate ou vitória tricolor neste domingo garante o Rubro-Negro como o campeão brasileiro de 2019. Com uma lesão na panturrilha, o volante Felipe Melo deverá desfalcar a equipe de Mano Menezes.

Equipe Técnica

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Bruno Henrique; Zé Rafael, Lucas Lima e Dudu; Borja. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli e Everton; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio Fifa de Goiás).

VAR: Wagner Reway (Fifa-GO).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

