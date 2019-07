Tricolor supera o Criciúma em segundo teste da pré-temporada de inverno

A tarde desta sexta-feira (5) foi de movimentação no CT Luiz Carvalho. O Grêmio encerrou a semana com um jogo-treino diante da equipe do Criciúma. A pressão era maior, já que na segunda-feira o Tricolor sofreu uma derrota para o São José, por 4×1, no primeiro teste da pré-temporada de inverno.

Assim que a bola rolou, o Grêmio demonstrou dificuldades nos minutos iniciais. Errando alguns passes, especialmente do meio para trás, mas depois conseguiu ter a maior posse de bola. Sem ameças para Paulo Victor, o time de Renato Portaluppi pecava na infiltração. Diego Tardelli e Luan apresentaram dificuldades para finalizar e a melhor chance da etapa saiu dos pés de Pepê.

No segundo tempo, o Grêmio não teve Maicon que foi substituído para a entrada de Rômulo no time. O Tricolor conseguiu ser mais incisivo e logo nos primeiros minutos Alisson abriu um placar com um belo gol. Seguindo criando situações claras, Renato alçou David Braz, Jean Pyerre e André. Um minuto depois, o Criciúma conseguiu empatar o jogo-treino. Em contra ataque, Leonardo Gomes chutou para o rebote do goleiro que deixou para André que botou o Grêmio na frente de novo. Vitória gremista pelo placar de 2×1.

Após a atividade o lateral-esquerdo Bruno Cortez concedeu entrevista coletiva. Sobre o planejamento Tricolor, o jogador comentou: “Sabemos que no 1º semestre falhamos em muitas coisas, o professor Renato já falou. Mas também não podemos falar que foi negativo. Temos tudo para agora, no 2º semestre, decolar, como o próprio Renato comentou”. O lateral ainda garantiu força máxima na volta às competições, a partir do dia 10: “Está todo mundo pronto e querendo mostrar a força do Grêmio, desse time que conquistou títulos”.

O Grêmio recebe o Bahia na próxima quarta-feira, às 19h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Será a primeira aparição do time de Renato após a parada da Copa América.

