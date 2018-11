Estimativa atualizadas pela Emater-RS indicam que a safra de trigo no Rio Grande do Sul referente ao inverno deste ano deve totalizar 2,06 milhões de toneladas. A colheita evoluiu de forma acelerada e alcança 30% dos 693 mil hectares plantados. À medida em que a colheita avança, no entanto, consolidam-se os indícios de que a qualidade do cereal deixará a desejar.

