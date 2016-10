Trinta e seis criminosos são presos em operação contra o tráfico de drogas e homicídios no Norte do Estado

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), a Operação Avalanche para desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e praticava homicídios em Carazinho, no Norte do Estado.

Trinta e seis bandidos foram presos. Conforme a polícia, a quadrilha seria responsável por 12 dos 25 homicídios registrados neste ano no município. A ação contou com a participação de 350 policiais

Comentários