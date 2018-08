Dia D de vacinação terá 94 unidades de saúde abertas em Porto Alegre neste sábado

Neste sábado (18) mais de 36 mil postos de vacinação em todo o País estarão abertos para o Dia D de mobilização nacional. Em Porto Alegre, serão 94 unidades de saúde para atendimento do público. O horário de vacinação em 90 locais será das 8h às 17h. Em quatro deles, administrados pelo Grupo Hospitalar Conceição, o funcionamento será das 8h às 14h.

A campanha nacional começou no dia 6 de agosto e só 16% do público-alvo da vacinação contra poliomelite e sarampo foi imunizado, segundo o Ministério da Saúde.

A campanha tem por objetivos: vacinar quem nunca tomou a vacina; completar todo o esquema de vacinação de quem não tomou todas as vacinas; dar uma dose de reforço para quem já se vacinou completamente (ou seja, tomou todas as doses necessárias à proteção).

A meta é vacinar 11 milhões de crianças entre 1 e 5 anos até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo é um dos Estados com melhor cobertura vacinal, mesmo assim só 40% das crianças foram imunizadas. No Amazonas, onde a situação é crítica e há 910 casos registrados de sarampo, só 3% das crianças foram vacinadas.

O infectologista Jean Gorinchteyn afirma que o baixo índice de imunização é preocupante. “Para que a população infantil esteja protegida é necessário que haja uma meta de 95% de vacinação desse grupo. Menos do que isso nós ainda teremos risco de ter crianças doentes.”

A campanha nacional vai até o final do mês e trata-se de uma campanha de mobilização, já que a vacina contra o sarampo fica disponível o ano inteiro nos postos de saúde.

Esse tipo de campanha que inclui o reforço da dose, informa o Ministério da Saúde, acontece de quatro em quatro anos e já estava prevista no orçamento da pasta. Esse ano, no entanto, a campanha é ainda mais importante dada à volta da circulação do sarampo no território brasileiro e a ameaça da poliomielite.

O Brasil tem 822 casos confirmados de sarampo em 2018. Já em relação à paralisia infantil, trata-se de uma precaução, já que 312 cidades estão abaixo da meta preconizada para o controle da doença e um caso foi registrado na Venezuela em junho. Não há, contudo, casos de paralisia infantil no Brasil.

Quem deve ser vacinado?

Contra a poliomelite: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou. Em casos de nenhuma dose, será aplicada a Vacina Inativada Poliomielite. Em caso de uma ou mais doses, será aplicada a Vacina Oral Poliomielite, a famosa “gotinha”.

Contra o sarampo: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou.

Não devem ser vacinadas: crianças de 1 até 5 anos que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Este ano a madrinha da campanha é a apresentadora Xuxa Meneghel. O Zé Gotinha, símbolo das campanhas contra a pólio nos anos 80, também faz parte da campanha atual.

Durante o lançamento da campanha o Ministério da Saúde declarou que “oferta todas as vacinas recomendadas pela OMS no Calendário Nacional de Vacinação”. Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias.

Segundo o ministério, por ano, são distribuídos em todo o País cerca de 300 milhões de doses de vacinas. Para a campanha de 2018 foram adquiridas 28,3 milhões doses das vacinas, um total de R$ 160,7 milhões.

Ainda segundo dados do ministério, todos os Estados já estão abastecidos com 871,3 mil doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite), 14 milhões da VOP (Vacina Oral Poliomielite) e 13,4 milhões da Tríplice viral.

