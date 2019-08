Trio de jornalistas lança projeto de media training

A partir deste mês, as jornalistas Deise Henkin, Eduarda Streb e Marcela Roithmann oferecem Treinamento de Mídia que prepara presidentes de empresas, CEOs, executivos e colaboradores para interagir de forma correta com a Imprensa. Este treinamento ensina técnicas fundamentais para uma boa oratória e forma porta-vozes com capacidade de se relacionar não só com jornalistas em entrevistas, mas também em eventos, coletivas de imprensa, entrega de prêmios, entre outros.

A ideia surgiu depois que a jornalista Duda Streb deixou a TV para empreender. “ Eu tinha aberto a minha empresa, a Eduarda Streb Comunicação, e muita gente me procurava pedindo auxílio – muitos profissionais reclamavam do nervosismo em falar em público ou em encarar o microfone. Pediam ajuda para vencer o medo e para ter melhor performance na oratória. Foi quando eu e a Deise Henkin, minha amiga de tantos anos e colega das antigas na RBSTV, pensamos nesta parceria”.

O curso de Media Training é realizado em três etapas : treinamento teórico ministrado pelas jornalistas ( Pauta da entrevista, Key Messages, Gestão de Crise, Como superar as dificuldades na oratória, Dicas de postura, aparência, etc. ) e Palestra com a fonoaudióloga Chênia Martinez; treinamento prático com jornalistas convidados e avaliações. O curso também dá destaque às mudanças nas redações e o advento das redes sociais. “Porta-vozes bem preparados evitam erros, aprendem a lidar com situações de crise e geram reportagens mais assertivas na mídia, contribuindo para o fortalecimento da credibilidade, da boa imagem e da reputação da empresa”, destaca a jornalista Deise Henkin, que atua há mais de 20 anos como Assessora de Imprensa.

“Neste cenário globalizado, da notícia instantânea e das fake fews é preciso saber comunicar as mensagens com clareza, qualidade, segurança e principalmente com verdade , completa a jornalista Marcela Roithmann.

A parceria das jornalistas teve início com um cliente de peso, a Lojas Lebes que recentemente realizou o treinamento de mídia para 10 executivos do seu time.

Também faz parte do projeto a produtora Led Filmes, com Luiz Eduardo Rezende e Letícia Pacini.

