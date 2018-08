Trio é morto a tiros em frente a uma pizzaria na Zona Norte de Porto Alegre

Três homens foram mortos a tiros na noite de sábado (18) em frente a uma pizzaria no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo testemunhas, ocupantes armados e encapuzados desceram de um Ford Fiesta, de cor branca, possivelmente com placas clonadas, e atiraram nas três vítimas, que estavam juntas. Uma das vítimas era detento do regime semiaberto e usava uma tornozeleira eletrônica. Houve pânico entre os clientes e funcionários do estabelecimento comercial, com correria entre mesas e cadeiras. Policiais militares do 20ºBPM foram acionados mas os atiradores fugiram. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Câmeras de monitoramento serão utilizadas para apurar o crime.

Deixe seu comentário: