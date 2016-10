Trio é preso por tráfico de drogas em Esteio

Policiais civis da 3° Delegacia de Polícia de Canoas, coordenados pelo delegado Cleomar Marangoni, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (5), três pessoas por tráfico de drogas.

A ação foi efetuada no município de Esteio e ocorreu no exato momento em que a droga (dois quilos de maconha) era entregue a um dos autuados. Um veículo foi apreendido com os suspeitos.

Comentários