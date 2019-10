Trio italiano IL VOLO volta a Porto Alegre em outubro

O trio italiano IL VOLO celebra uma década de carreira em sua mais recente turnê mundial, que apresenta o álbum Musica. Aclamados e queridos pelo público em diversas partes do mundo, os tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble retornam a Porto Alegre na turnê comemorativa.

Já são 10 anos de amizade e carreira repleta de conquistas como a vitória no Festival de Música de Sanremo, duetos com Barbara Streisand e Plácido Domingo, fãs fiéis pelos quatro cantos do planeta, álbuns com excelentes vendagens e uma agenda de shows sempre cheia.

No Brasil o trio tem um enorme fã clube formado por meninos e meninas entre 10 e 90 anos de idade. Os shows acontecerão em outubro: dia 17 em Brasília (no Centro de Convenções Ulysses Guimarães), dia 19 em Curitiba (no Teatro Guaira), dia 22, às 21h em Porto Alegre no Auditório Araújo Vianna, dias 24 e 25 em São Paulo (no Credicard Hall) e dia 27 no Rio de Janeiro (no Vivo Rio).

A turnê mundial também divulga o novo álbum, Musica, do grupo. No repertório dos shows, canções recém lançadas como “Vicinissimo”, “A Chi Mi Dice”, “La Voce del Silenzio” e o single “Musica Che Resta”. Alguns clássicos internacionais como “O Sole Mio”, “História de um Amor”. “Volare”, “Granada” e “My Way” e ainda sucessos da carreira do Il Volo como “We are love”, “El amor verdadeiro” e “Constantemente mia” todas em arranjos especiais acompanhados no Brasil pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

O giro comemorativo segue até maio de 2020, com uma série de prestigiados eventos ao vivo que estão sendo planejados e são a prova do sucesso estelar alcançado pelo grupo em todo o mundo nestes dez anos de carreira. Uma história de sucesso que merece ser celebrada em grande escala.

Biografia

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble participaram em 2009 como artistas solo do concurso de talentos “Ti Lascio Una Canzone”, promovido pelo canal de TV italiano RAI 1. Eles chamaram a atenção de Michelle Torpedine, produtor que levou ao estrelato artistas do calibre de Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci.

Foi de Michelle a ideia de reunir os garotos em um trio, no qual a soma de seus talentos teria tudo para levá-los muito longe. E não deu outra. Eles foram o primeiro grupo italiano a ser contratado logo de cara por uma gravadora americana de poderio internacional, a Geffen Records.

Seu disco de estreia, “Il Volo” (2010), provou que a aposta de Michelle Torpedine era certeira. O álbum atingiu o Top 10 da sempre disputada parada americana, e os levou a participar dos principais programas de TV dos EUA e Europa, além de fazer sucesso em inúmeros países.

Naquele mesmo 2010, tiveram uma bela prova de seu prestígio, ao serem convidados pelo célebre produtor americano Quincy Jones a participar de “We Are The World For Haiti”, gravação beneficente que os reuniu com estrelas do naipe de Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher e Natalie Cole.

Em 2012, fizeram uma turnê de 12 shows com Barbra Streisand e lançaram o álbum “We Are Love”, com participações especiais de Plácido Domingo e Eros Ramazotti. Em 2013, conseguiram vender rapidamente os 1.600 ingressos para seu show no mitológico Radio City Music Hall, em Nova York, garantindo casa cheia em sua performance por lá.

Aquele show histórico abriu uma turnê pela Américas do Norte e do Sul com 50 datas, todas de lotação esgotada. Sua opção pela ópera-pop não poderia ter sido mais certeira e mais bem-realizada.

A partir de então, foi um disco de sucesso após o outro, shows sold out pelos quatro cantos do mundo e um feito bacana em sua Itália natal: a vitória, em 2015, no histórico Festival de San Remo, com a música “Grande Amore”, um dos maiores sucessos de sua carreira.

Vale registrar a turnê 2016-2017 intitulada “Notte Magica-Tributo ai Tre Tenori”, homenagem ao histórico show realizado por Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras na Copa do Mundo de Futebol da Itália em 1990, com direito à participação, em um desses shows, do próprio Plácido Domingo, um dos Três Tenores e confesso (e entusiástico) fã do trio.

SERVIÇO PORTO ALEGRE

O que: IL VOLO – Musica Tour

Quando: Dia 22 de outubro

Terça-feira, às 21h

Local: Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685 – Farroupilha, Porto Alegre/RS)

Duração: 90 minutos.

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Ingressos: setores variam de R$ 150,00 a R$ 680,00

Pontos de venda sem taxa de serviço:

Bilheteria Teatro Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2° andar, Passo D’Areia – Porto alegre – RS)

Funcionamento: de Segunda a Sab. das 13h às 21h e Domingos e feriados das 14h às 20h.

Bilheteria Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685 – Parque Farroupilha, Porto Alegre – RS)

Funcionamento: Somente no dia do show, a partir das 16 hs até o início da apresentação.