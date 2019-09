Os quatro tripulantes sul-coreanos que ficaram presos no cargueiro que tombou na costa da Geórgia, nos Estados Unidos, foram resgatados com vida nesta terça-feira (10). Eles estavam na casa de máquinas da embarcação no escuro e com uma temperatura de 65,5ºC. O cargueiro Golden Ray, que transportava carros, tombou na madrugada de domingo (8) perto do porto de Brunswick.