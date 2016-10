Tripulantes morrem em queda de avião no Norte do Estado

Um avião monomotor caiu, no final da manhã desta terça-feira (25), em Espumoso, no Norte do Rio Grande do Sul. Morreram no acidente os dois ocupantes da aeronave Diego Bohrer, de 34 anos, e Judiciel Kolbert, de 33 anos, moradores de Passo Fundo.

O avião decolou por volta das 11 horas do Aeroporto Municipal e caiu, em seguida, em um banhado próximo do local. A aeronave havia pousado em Espumoso para abastecer, depois de ter saído de Rivera. Ela seguiria para Passo Fundo.

Conforme informações preliminares, o aparelho estaria com sobrepeso, por excesso de carga.

