TRIS desenvolve caixa de lápis de cor com 12 tons de pele

A TRIS, marca nacional de materiais escolares há 21 anos no mercado, acaba de desenvolver a caixa de lápis de cor brasileira com 12 tons de pele, o TRIS Mega Soft Color Tons de Pele, a primeira que será distribuída em larga escala, chegando em mais de seis mil pontos de venda do Brasil a partir de novembro.

A ideia surgiu a partir de pesquisas e conversas com educadores, psicopedagogos e pedagogos que participam do Projeto Escola Criativa TRIS, ação que trabalha diversos temas relacionados ao futuro da educação envolvendo professores, pais e a comunidade.

Cada vez mais a sociedade está revendo conceitos importantes e novas temáticas ganham relevância – entre elas as questões ligadas à etnias. E na escola ainda há muito espaço para trabalhar este tema. Os brasileiros têm uma gama grande de tonalidades de pele, mas elas são pouco representadas nos lápis, uma das principais ferramentas utilizadas pelas crianças em suas atividades escolares.

“Mais do que uma necessidade nas escolas, entendemos que o produto é uma forma poderosa de trabalhar identidade e autonomia. E isso pode mudar a vida de muitas crianças que antes não se sentiam representadas em seus desenhos”, comenta Guilherme Catta-Preta, diretor comercial da TRIS.

