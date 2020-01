Acontece TRIS movimenta colônia de férias do Villa Domi com oficinas criativas

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Atividades acontecem nesta sexta-feira, a partir das 13h30. Inscrições podem sem feitas no site villadomi.com Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

A colônia de férias do Villa Domi, espaço destinado à diversão de crianças no contraturno escolar, ganhará uma ação especial nesta sexta-feira, 17 de janeiro, das 13h30 às 16h30. Em parceria com o projeto Escola Criativa, da TRIS, serão realizadas oficinas com três turmas para desenvolver a criatividade nos pequenos. Nas brincadeiras, as crianças serão estimuladas a criar e passar para o papel tudo o que quiserem, seja em pinturas, desenhos ou ilustrações. A atividade também terá confecção de portas-retratos de palitinhos.

Ao final de cada oficina, eles receberão de presente maletas de papel KRAFT com produtos da TRIS, as quais terão recados especiais para os pais e poderão ser personalizadas junto à família. A ação é destinada a crianças com idade entre 5 e 12 anos. Inscrições pelo site villadomi.com.

O projeto Escola Criativa da TRIS tem como objetivo contribuir para o cenário da educação, unindo educadores, alunos e pais em atividades que resgatem – dentro e fora da escola – o criar e o brincar.

