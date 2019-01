Após implantação no Centro Histórico e no bairro Menino Deus, a partir desta quarta-feira (23), entra em funcionamento o novo sistema de estacionamento rotativo na Tristeza, na Zona Sul da Capital. Ao todo são 152 vagas e oito novos terminais de mobilidade, com possibilidades de receber pagamentos por cartão de crédito, débito e aplicativo, além das tradicionais moedas.

