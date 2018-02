Triunfo Concepa distribuirá, na Freeway, 200 mil preservativos em ação de prevenção contra DSTs

A Triunfo Concepa distribuirá 200 mil preservativos aos usuários que passarem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, sentido litoral. Com o feriado de Carnaval, a Freeway deve receber aproximadamente 155 mil veículos em direção às praias somando os tráfegos de sexta e sábado.

Os preservativos foram obtidos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul para conscientizar sobre a importância do uso da camisinha na prevenção contra o vírus da Aids e de doenças sexualmente transmissíveis.

Na quarta-feira (7), a concessionária divulgou em suas redes sociais um vídeo protagonizado pelo personagem Guri de Uruguaiana, interpretado pelo artista Jair Kobe, em que ele aparece recebendo preservativos ao passar na praça de pedágio, como mais uma forma de conscientização.

Em parceria com a Secretaria de Saúde de Gravataí, também serão distribuídos folhetos com informações sobre a PEP – Profilaxia Pós-Exposição.

Essa é uma medicação que impede a infecção do HIV mesmo após a exposição ao vírus, se utilizada em até 72 horas após uma relação desprotegida, rompimento do preservativo ou contato com sangue contaminado. No material estão os locais para obter a PEP em Gravataí e no litoral norte. A medicação é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.

