A fila de Neymar parece ter andado após o término com Marquezine, de acordo com informações de Léo Dias, do ‘Fofocalizando’, do SBT.

Segundo a reportagem, a nova amada do craque do PSG é Bruna Melissa, ex-namorada do cantor Adriel, da banda Pollo, que fez sucesso com a música ‘Vagalumes’.

Com cerca de 60 mil seguidores no Instagram, incluindo alguns dos ‘parças’ de Neymar, Bruna Melissa é proprietária de uma loja de roupas.

