Troca de mãos

Muitos Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, acompanham de perto o modelo do bilionário processo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Lembra a frase que se tornou famosa na publicidade: eu sou você amanhã.

Em capítulos

1) Minas Gerais verá mais dinheiro entrar no seu caixa com a sanção presidencial, no final deste mês, do projeto de lei que aumenta a base de cálculo dos royalties da mineração. 2) O Rio de Janeiro negocia em Brasília as cláusulas do empréstimo bancário que jogará 2 bilhões e 900 milhões no cofre da Secretaria da Fazenda. 3) O Rio Grande do Sul recebe veto do Tesouro Nacional que declara não haver motivo para socorrer o Estado.

Debates serão acalorados

Assessorias técnicas das bancadas na Assembleia Legislativa analisaram ontem os 23 projetos do pacote de recuperação fiscal que o Executivo enviou. Segunda-feira, apresentarão os primeiros resultados aos deputados. Será o ponto de partida para o Gre-nal na tribuna.

Perto do fim

A greve do Cpers, que está com alcance curto, manteve-se, ontem, por 56 votos. Dos 1 mil e 620 participantes, número baixo para uma assembleia, 782 se manifestaram pela volta às aulas. Mesmo que as reivindicações não tenham sido atendidas.

Comparação

Com a reforma da Previdência, o governo federal quer economizar 678 bilhões de reais em dez anos. Só de juros para rolar a dívida pública, este ano, já foram pagos 365 bilhões de reais. Parlamentares da situação chegam a perguntar se vale a pena o desgaste na defesa de mudanças das regras para aposentadoria.

Radiografia

Enquanto os governos mergulham em escândalos, acumulam rombos e pensam em aumentar impostos, investidores e empresas vão para onde há melhores ambientes de trabalho, qualidade de vida, segurança e estabilidade de regras.

Rota dos famosos

Luciano Huck se agita na gangorra: um dia é candidato e no outro, não. Durante a campanha de 1989, Silvio Santos chegou a ser cogitado para concorrer à Presidência da República. Com bom humor, fazia a anti- propaganda, dizendo em seus programas de TV: “Se o Silvio Santos um dia for candidato a qualquer cargo eletivo, e se o Silvio Santos apontar qualquer candidato às eleições, não votem no Silvio Santos e nem em quem ele apontar, porque o Silvio Santos vai estar tapeando vocês”.

Como bons amigos

A 25 de novembro de 2005, os sete governadores eleitos do PSDB decidiram apoiar todas as mudanças que Luiz Inácio Lula da Silva pretendia fazer, a partir da posse, 37 dias depois, para conseguir mais recursos. Uma delas era a prorrogação da alíquota de 27,5 por cento no Imposto de Renda. Em troca, os tucanos teriam a garantia de mais verbas.

Desperdício

A Câmara de Deputados tem uma Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro, que promove seminários, pagando passagens e estadias para os palestrantes vindos de todo o País. Para que? Para nada.

O que faz falta

A população que paga altos impostos quer subcomissões da saúde, da educação, da segurança, do transporte e contra o dinheiro público jogado fora.

Garantia do dinheiro

Os guinchos que trabalham para o Detran preferem dar expediente na rua Padre Chagas e arredores, como ocorreu ontem, mais uma vez. Ficam longe da rua Riachuelo, onde automóveis estacionam em trechos proibidos, provocando longos congestionamentos. A diferença: do bairro Moinhos de Vento, os proprietários correm ao depósito para pagar a multa. No Centro da cidade, uma vez recolhidos os modelos de muito menos valor, podem não ser mais procurados, causando prejuízos para o negócio.

Caminhos opostos

Humor carioca: se Bill Gates tivesse nascido no Rio de Janeiro e começado o seu negócio numa garagem, provavelmente estaria vendendo CDs piratas no Centro da cidade.

