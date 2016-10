Troca de tiros em Porto Alegre termina com a prisão de suspeitos e apreensão de armas

Soldados do 11º BPM (Batalhão de Polícia Militar) trocaram tiros com bandidos nas proximidades do Parque Germânia, Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (24). Cerca de cinco homens foram flagrados após invadir uma casa na rua Alberto Barbosa, que era utilizada como ponto de tráfico de drogas.

A polícia conseguiu prender dois dos suspeitos na avenida Nilo Peçanha. Os demais integrantes da quadrilha conseguiram fugir. Com os detidos, a BM localizou armas. Foram apreendidos duas pistolas 9 mm, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora e um armamento que funciona como fuzil, segundo informações da BM.

