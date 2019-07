O Programa Troca-Troca de Sementes deste ano vai beneficiar 49.950 produtores rurais, com um total de 143.193 sacas de milho híbrido e transgênico e sorgo. Serão entregues sementes em 391 municípios, envolvendo 591 entidades, para a semeadura de mais de 143 mil hectares de plantio, ou 19,1% da área cultivada no Estado do Rio Grande do Sul.

