O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje no PSD, é a cada dia mais candidato ao Palácio do Planalto. Caciques do MDB consultam líderes políticos e empresários sobre o seu nome, conforme citou a Coluna há dias, mas agora ficou latente esse movimento de levá-lo ao partido do presidente Michel Temer – este tem rechaçado a ideia de reeleição. Se Meirelles topar, será o candidato do governo, e pelo MDB. É uma forma de o Palácio rebater, com diplomacia, a candidatura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que saiu falando aos microfones que não quer o apoio declarado do governo.

Em campanha

Maia será o principal convidado do ciclo de palestras com presidenciáveis que o Grupo Lide, criado pelo atual prefeito paulistano João Doria, promoverá no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Pelos pampas

Maia pretende começar a sua campanha oficial pelo Rio Grande do Sul. Em junho, ele participará de um seminário da revista “Voto”, em Porto Alegre, já como candidato.

Sem comício

Lula da Silva reuniu-se com os seus advogados no final de semana. Ele decidiu submergir até o julgamento de seus recursos e a eventual prisão.

O custo-Maduro

Veja o quanto a crise político-econômica da Venezuela já se reflete por aqui. Temer liberou R$ 190 milhões em emergência para atividades das Forças Armadas em Roraima, na capital Boa Vista e na fronteira. Será para “assistência emergencial e acolhimento”, segundo a Medida Provisória 823, publicada na sexta-feira.

“Terroristas”

Pré-candidato a presidente do Brasil, o empresário Flávio Rocha (sem partido), dono da rede Riachuelo, fez um ato no Rio Grande do Sul e declarou apoio ao projeto do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) que visa classificar o MST ( Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) como grupos terroristas.

Chapa-quente

Senadores petistas querem que o governo recorra à OMC (Organização Mundial do Comércio) contra a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as importações de aço e o alumínio. Lindbergh Farias (RJ) vai defender que as comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos da Casa realizem uma reunião conjunta para discutir o assunto.

Diplomacia

Já o líder do governo, Romero Jucá (MDB-RR), defende diplomacia ao afirmar que as autoridades brasileiras já negociam com a Casa Branca para “resolver esse impasse”.

Tornozeleira$

Mais de R$ 34 milhões saíram dos cofres públicos em 2017 para arcar com os serviços de instalação, manutenção e operacionalização de tornozeleiras eletrônicas usadas no monitoramento de presos em todo o País.

Errou, paga

Em meio à agenda de segurança pública, deputados querem acelerar a tramitação do projeto que transfere aos condenados os custos do equipamento. O projeto de lei 8806/17 já foi aprovado no Senado e tramita na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Vem mais

O governo prevê um aumento nos custos das tornozeleiras neste ano. O Departamento Penitenciário Nacional informa que será aberto um edital para investimentos nos Estados que ainda não são financiados “no campo da monitoração eletrônica”: Amazonas, Amapá, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul.

Dois pesos

Conota-se que o Compliance da Vinci Partners cochilou. No ano passado, demitiu sem justa causa um filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Mas tem o fundo de pensão Petros (Petrobras) entre os seus maiores clientes e segue em seu quadro com o filho de Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da Petrobras.

Fiscais

A Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) elege na sexta-feira, em Fortaleza (CE), a nova diretoria e conselhos para o biênio 2018-2020. Após 16 anos à frente da Federação, que possui 27 entidades em todo o País, o gaúcho Roberto Kupski passará o cargo para o auditor fiscal Juracy Soares, da Secretaria da Fazenda do Ceará.

