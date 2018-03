Troféu Brasil Expodireto: Noite de prêmios destaca melhores empresas e personalidades do agronegócio

O reconhecimento a personalidades e instituições que contribuem para o engrandecimento do agronegócio no cenário local e nacional no último ano foi destaque neste domingo (04) em Carazinho. No Centro de Eventos Bier Site, cerca de 1000 pessoas estiveram reunidas para celebrar a entrega do Troféu Brasil Expodireto/O Sul 2018, uma iniciativa da Rede Pampa de Comunicação, em parceria com a Cotrijal, Sicredi, Mapfre e Icatu Seguros e que chega a sua 10ªedição consecutiva.

A premiação reconhece a atuação de homens e mulheres que trabalham para o crescimento econômico do Estado e do País, com foco no fortalecimento e desenvolvimento do agronegócio, impulsionando o setor e suas áreas afins.

Estudantes do Colégio Tiradentes, de Passo Fundo, recepcionaram a chegada do grande público com suas lanças, acrescentando charme e diferenciação à destacada premiação, integrada ao

calendário oficial da região e de nosso Estado. O saxofonista Marcelo Ribeiro complementou a recepção aos convidados, com a interpretação de músicas nacionais e internacionais.

A cerimônia de entrega dos troféus teve o comando de Vera Armando, da Rede Pampa. Antes do encerramento da entrega de prêmios, um momento especial causou surpresa, com o anúncio da entrega do destaque Embaixador da Expodireto ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, pelas mãos do presidente do Grupo, Alexandre Gadret e pelo presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica.

O Troféu Brasil Expodireto é uma criação da artista plástica Glorinha Corbetta. Após a entrega da premiação, seguida de jantar, os convidados puderam desfrutar de um show musical, sob o comando do cantor Délcio Tavares, que encantou a plateia, mesclando a tradição gaúcha com o romantismo da música italiana, num espetáculo único, com momentos distintos e marcantes, desde o início de sua entrada no palco, executando os hinos Nacional e Riograndense. A festa, que tradicionalmente antecipa a abertura oficial da Expodireto Cotrijal, contou com a delegação de inúmeros países, traduzindo a representatividade internacional do evento.

Deixe seu comentário: