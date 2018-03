Troféu Brasil Expodireto: Paulo Sérgio Pinto é o Embaixador do evento

A décima edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal contou com diferenciais em dois momentos . A homenagem a Carlos Rivacci Sperotto, presidente da Farsul por várias gestões, falecido em dezembro último e grande incentivador do agronegócio no cenário nacional. Ele deixa uma lacuna junto o setor.

O segundo momento foi no decorrer da entrega de prêmios, quando Vera Armando, da Rede Pampa, alterou o roteiro previsto, chamando ao palco o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e o presidente da Expodirto Cotrijal, Nei César Mânica, para a entrega do Troféu na categoria Embaixador da Expodireto ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, pela sua incansável contribuição e incentivo ao evento e ao agronegócio como um todo.

Aplaudido por todos, Paulo Pinto, surpreso pela distinção, subiu ao palco e declarou: “Esta é uma emoção muito grande para mim. O roteiro sou eu quem faz e fui surpreendido. Realmente me sinto homenageado por cada um de vocês. Quero transferir o Troféu Brasil Expodireto a cada um dos amigos aqui presentes porque a vida se constrói com amizade. Aqui, tenho a grata satisfação de estar entre amigos. Este Troféu Brasil Expodireto me traz a responsabilidade ainda maior com a Expodireto. Dedico este Troféu a todos, agradeço ao Alexandre Gadret, um jovem de sucesso com quem convivo há mais de 20 anos. Com compromisso e lealdade, dedico este Troféu a todos aqui”.

