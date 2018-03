Os melhores do agronegócio brasileiro

A noite deste domingo foi de festa no Centro de Eventos Bieber Site, na cidade de Carazinho, onde cerca de mil pessoas participaram da homenagem aos melhores do agronegócio brasileiro: o Troféu Brasil Expodireto O Sul. O evento chegou a sua décima edição, abrindo a Expodireto Cotrijal que inicia nesta segunda-feira e se estende até o dia 9 em Nao-me-toque. A iniciativa é da Rede Pampa de Comunicação, com apoio do Sicredi Mapfre e Icatu Seguros.

Neste ano, foram destacadas 19 categorias que entre empresas e personalidades tiveram reconhecimento por suas contribuições ao desenvolvimento e crescimento do agronegócio nos cenários local e nacional.

A cerimônia contou com a participação da Brigada Militar e dos alunos do Colégio Tiradentes, de Passo Fundo. A abertura também foi marcada pela apresentação do saxofonista Marcelo Ribeiro na recepção aos convidados – autoridades, lideranças setoriais e convidados. Na sequência, o cantor tradicionalista Delcio Tavares interpretou seu repertório internacional.

A abertura do evento contou com uma mensagem especial a Carlos Sperotto. Falecido em dezembro último, tendo dirigido por muitos anos a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul.

No encerramento do evento, o governador José Ivo Sartori saudou a todos os homenageados e disse que a luta conjunta é que faz a recuperação do Rio Grande do Sul. “Lutamos todos juntos para fazer a agregação e superação de todas as nossas dificuldades”, finalizou.

Um caderno especial com todos os detalhes do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal estará circulando no próximo dia 8 no jornal O Sul.

