Troféu Destaque do Esporte 2019 homenageia 40 profissionais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte Foto: Henrique Hainzenreder/SMDSE/PMPA Esporte Porto Alegre Foto: Henrique Hainzenreder / SMDSE / PMPA Foto: Henrique Hainzenreder/SMDSE/PMPA

O Troféu Destaque do Esporte 2019 será entregue nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Serão homenageados 40 profissionais, entre professores, atletas, colaboradores e parceiros que contribuíram para a realização de eventos esportivos neste ano na Capital.

A iniciativa é promovida pela Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. “É uma forma singela de dizermos um obrigado um pouco mais especial a essas pessoas que tornaram os nossos quase 400 mil atendimentos do ano possíveis”, destacou o coordenador de Esporte e Lazer, Cláudio Franzen.

A homenagem será concedida nas categorias pedagógico, futebol, eventos, Mexatchê, Bairro em Ação e parceiros. Confira os nomes dos premiados:

Categoria Pedagógico

José Paulo Giacomoni

Aline Bonatto

Jaqueline Musse

Márcia Araújo

Juliano Meneghetti

Categoria Futebol

Paulo Roberto dos Santos (Paulão da Tuca)

Eduardo Fagundes

Ernesto Natividade

Luis Gustavo dos Santos Mathias (Neneco)

Luiz Carlos Vieira Farias (Seu Farias)

Marcos Rogério Pacheco (Gica)

Categoria Eventos

Carla Iracema Pereira Nunes

Daniela Cardoso Nicolini

Fabio Izaguirre Azeredo

Ademir Possebon

Vanderlei Analdo Pinzetta

Maria Bispo Rodrigues

Matheus Berwanger Vier

Carlos Alberto Santos

Vera Roratto Carvalho

Lucas Laurentino dos Santos

Anderson Freitas Henriques

Leonardo Rossato Ribas

Itamar da Silva Machado

Categoria Mexatchê Rodas

Arthur Alcorte

Categoria Mexatchê Lutas

Renato Werlang (Lutas)

Gil Jaimes Dean de Abreu ( Muay Thai )

Categoria Mexatchê Águas

Igor Ioshua Porto Batista

Categoria Mexatchê Ginástica

Anna Danielyan

Patricia Silveira Fontana

Categoria Mexatchê Raquete

Luis Carlos Enck

Categoria Bairro em Ação

Rosangela Batista Rolakaiser (Parede)

Categoria Parceiros

Cref Rs

Anapps

Sesc

Grêmio Sargento Expedicionário Do Grêmio Geraldo Santana

Sport Clube Internacional

Grêmio Futebol Porto-Alegrense

Clube São José

Associação Amigos Do Banco Do Brasil

Grêmio Náutico União

Sogipa ( Sociedade Ginastica Porto Alegre )

