Troféu Expodireto: Arlindo Bianchini é destaque como Liderança Empresarial

A distinção nesta categoria foi para o líder empresarial e gestor da Bianchini S.A., Arlindo Bianchini, superintendente de uma das mais importantes indústrias de beneficiamento de soja e exemplar na industrialização de biocombustível, com matriz em Canoas, no RS. Quem entregou o Troféu ao homenageado foi o deputado estadual, Edson Brum; o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi.

