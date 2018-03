Troféu Expodireto: Augustin e Cia é homenageada como Parceiro da Expodireto

A premiação nesta categoria foi para a empresa Augustin e Cia, que começou suas atividades em 1.926 com comércio de secos e molhados. Nos anos 50 tornou-se uma importante revenda de tratores, máquinas e implementos agrícolas e na importação de caminhões, camionetes e jipes. Ganhou grande notoriedade comercializando os produtos Massey Ferguson, com importantes premiações e distinções mundiais. Seu diretor, Paulo Finger, recebeu o Troféu das mãos do prefeito de Carazinho, Milton Schmitz; do prefeito de Não-Me-Toque, Armando Roos e do deputado estadual, Ronaldo Santini.

