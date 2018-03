Troféu Expodireto: BNDES é destaque como Instituição de Crédito

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) recebeu a homenagem nesta categoria, por se tratar de uma empresa pública federal que financia investimentos em todos os segmentos da economia. Para a agricultura, tem programas como o Finame Agrícola e o programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Agropecuária, com abrangente leque de financiamento. Quem recebeu a distinção foi o economista do BRDE, Marco Antonio Silvestre Leite, entregue pelo deputado federal Giovani Cherini; pelo deputado estadual Juliano Roso e pelo diretor de Seguros, Consórcios e Cartões do Sicredi Seguros, Cidmar Luis Stöffel.

