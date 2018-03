Troféu Expodireto: Categoria Jovem Produtor Rural vai para Bibiana Copetti Micheline

A distinção nesta categoria coube a Bibiana Copetti Micheline, proprietária da Fazenda Capão Bonito, de Colorado, no RS. A homenagem serviu de complemento à celebração durante a abertura do evento às mulheres pela passagem de seu dia, comemorado em 8 de março. Entregaram o Troféu à homenageada, Maria Helena Sartori, Primeira Dama do Estado e Secretária de Gabinete de Políticas Sociais; Ana Mânica, Primeira Dama da Cotrijal e Zilá Breintenbach, deputada estadual.

